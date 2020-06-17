TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 17 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de 26 ilde 160 konut açık artırmayla konut satışa sunuldu. Ayrıca 18 Haziran yani yarın saat 11.00'de 21 ilde 180 iş yeri açık artırmayla satılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa'da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. 8 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında başvuruların kabul edilecek.

BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE 167 KONUT

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bursa'da kentsel yenileme uygulaması kapsamında 167 konut satışa sunuluyor. Taksitler 1250 liradan başlıyor.

TOKİ tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kentsel yenileme uygulaması kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 167 konut satışa sunuluyor. 8 Haziran ile 19 Haziran tarihleri arasında başvuruların kabul edildiği konutlarda 2+1 için bin 249 TL'den, 3+1 için ise bin 988 TL'den başlayan taksitlerle satışlar gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli 2 bin TL olurken, başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek.

2+1 konut fiyatları 199 bin ile 227 bin TL arasında, 3+1 ise 318 bin ile 358 bin TL arasında değişiyor.