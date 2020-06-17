22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? Düğün sezonu geldi çattı, gözler fiyatlara çevrildi!

22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 377 bin 750 lira, en yüksek 380 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 379 bin 700 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?