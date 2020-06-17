22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar? Düğün sezonu geldi çattı, gözler fiyatlara çevrildi!

22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 377 bin 750 lira, en yüksek 380 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 379 bin 700 liradan tamamladı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|379,00
|379,20
|380,00
|380,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.499,00
|2.520,00
|2.506,00
|2.527,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|346,00
|350,00
|346,50
|350,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.442,00
|2.462,00
|2.448,00
|2.468,00
|Yarım Ziynet
|1.221,00
|1.231,00
|1.224,00
|1.234,00
|Çeyrek Ziynet
|610,00
|615,00
|612,00
|617,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 380,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 750 lira, en yüksek 380 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 379 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 972 milyon 821 bin 513,50 lira, işlem miktarı ise 2.605,57 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 700 bin 70,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
ALTIN "DİRENÇ NOKTASI"NIN ALTINDA
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alım programını genişleteceğine ilişkin açıklamasının desteğinde yükselen altın ons başına 1,745 dolar olarak belirtilen "direnç noktası"nın altında hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol'a göre, küresel risk iştahındaki toparlanma ons altının daha fazla destek bulmasını zorlaştıran bir tablo yaratsa da 1,730 doların üzeri test edilmeye devam ediyor:
"Özellikle Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış ve dolar endeksinin göreceli olarak güç kaybetmiş olması yukarı yönlü denemelerin sürmesini sağlayan başlıca faktörler olarak çalışıyor. Teknik açıdan ise görünüm çok fazla değişmiş değil. Öyle ki geçen haftadan bu yana 1,745 doların aşılamıyor oluşu bu seviyeyi önemli bir dirence dönüştürmüş durumda. Dolayısıyla anlamlı şekilde momentum kazanımından bahsedebilmek için 1,745 doların üzerinde taban oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 1,720 doların altı ise daha fazla güç kaybını tetikleyebilir."
Uluslararası Eneri Ajansı'nın (International Energy Agency - IEA) petrol talebinin gelecek yıl günde 5.7 milyon varillik rekor artışa ulaşacağına ilişkin öngörüsüyle 40 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde tutunuyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.61 düşüşle 40.55 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 artışla 38.21 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.07 artışla 17.47 dolar,
- altın, yüzde 0.16 düşüşle 1,724.42 dolar,
- bakır, yüzde 0.05 artışla 5,742.00 dolar,
- platin, yüzde 0.84 artışla 831.63 dolar,
- paladyum yüzde 0.65 düşüşle 1,924.00 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2,485 liradan işlem görüyor.