Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|14,88
|13,53
|9,98
|Tat Gıda
|10,00
|9,30
|7,53
|Brisa
|12,45
|11,80
|5,51
|Şekerbank
|1,35
|1,28
|5,47
|Deva Holding
|21,20
|20,18
|5,05
|Vestel
|16,05
|15,29
|4,97
|Güneş Sigorta
|4,45
|4,24
|4,95
|Alarko Holding
|5,60
|5,35
|4,67
|Albaraka Türk
|1,62
|1,55
|4,52
|Yataş
|8,18
|7,83
|4,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,37
|6,10
|4,43
|Borusan Mannesmann
|11,14
|10,67
|4,40
|Anadolu Efes
|20,34
|19,51
|4,25
|Bim Mağazalar
|66,55
|64,55
|3,10
|Karsan Otomotiv
|2,35
|2,28
|3,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,99
|13,58
|3,02
|Trakya Cam
|3,38
|3,29
|2,74
|Good-Year
|5,42
|5,28
|2,65
|Gübre Fabrikaları
|25,62
|24,96
|2,64
|Selçuk Ecza Deposu
|9,21
|8,99
|2,45