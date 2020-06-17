Son dakika: 20 milyar liralık nakdi destek! Bakan Selçuk açıkladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı son dakika açıklamasında, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Selçuk "(Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar) Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız. 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk "(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." şeklinde konuştu.

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