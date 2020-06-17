TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgula! TOKİ Manisa Şehzadeler 400 konut kura çekiliş sonuçları!

TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları sorgula! TOKİ Manisa Şehzadeler kura çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kuraya başvuru yapan binlerce aile ev sahibi olup olmadığını öğrenmek istiyor. TOKİ tarafından internet üzerinden canlı yayınlanan çekilişleri takip edebilir vey toki.gov.tr adresinden yayınlanacak listelere ulaşabilirsiniz. İşte, TOKİ Manisa Şehzadeler kura sonuçları isim listesi ekranı!

TOKİ MANİSA ŞEHZADELER KURA SONUÇLARI

Manisa Şehzadeler kura çekimi bugün saat 13:00'te başlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan TOKİ Manisa kura çekiliş sonuçları sorgulama linkine ulaşabilirsiniz.

TOKİ MANİSA ŞEHZADELER KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.