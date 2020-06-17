FDIC yaptığı açıklamada, "kötüleşen ekonomik faaliyetin" bankaların geri dönmeyen kredileri aktiflerinden silmesi ve gelecekteki zararlara karşı korunmak için milyarlarca dolar ayırmasına neden olduğunu bildirdi.

Bankaların yarısından fazlası kârlarında düşüş bildirirken, %7.3'ü ise kâr etmedi. Salgının ekonominin büyük bölümünün şalterini indirmesinden bu yana bankacılık sektörüne yönelik ilk hükümet araştırması olan rapora göre, bankaların gelecekteki olası kredi zararları için ayırdıkları karşılıklar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %280 artarak 38.8 milyar dolar oldu. Vadesinde ödenmemiş/gecikmiş kredi miktarı, yaklaşık %15 arttı.

Aksaklıklara rağmen, FDIC Başkanı Jelena McWilliams, bankaların ekonomik gerilemede müşterilere etkili bir şekilde hizmet verebildiğini ve "ekonomi için bir güç kaynağı" olduğunu söyledi. McWilliams gazetecilere yaptığı açıklamada, "FDIC bir krizden doğdu ve şimdi kendimizi benzeri görülmemiş bir dönemin ortasında buluyoruz" dedi.