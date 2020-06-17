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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 15:40
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    • 17.06.2020 15:40
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    17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?

    17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Bakım ürünlerinden yiyeceklere kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle çocuklara özel ürün sürprizleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? İşte indirimli ürün fiyat listesi

    ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu!

    17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve fırsatlı ürünler raflardaki yerini aldı. Kataloğ alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu. ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünleri bakım ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıktı. Kataloğda özellikle yiyecek ve bakım ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte haftanın fırsatları

    ŞOK 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Haberler Ekonomi ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri satışa sunuldu! ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var?
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