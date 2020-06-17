ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve fırsatlı ürünler raflardaki yerini aldı. Kataloğ alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren satışa sunuldu. ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünleri bakım ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıktı. Kataloğda özellikle yiyecek ve bakım ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor. İşte haftanın fırsatları

ŞOK 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ