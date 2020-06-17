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    • Ekonomi
    • 18.06.2020 10:09
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    • 18.06.2020 10:09
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    18 Haziran sahibinden en modelleri! 130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? İşte en ucuz ler

    Taşıt kredisinde bankalar tarafından yapılan indirimler sonrasında fiyatları araştırılmaya başlandı. İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz ten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Haberimizde her bütçeye uygun otomobilleri sıralı olarak verdik. Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik. İşte 18 Haziran sahibinden en modelleri! İşte

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Otomobil firmaları yaptıkları kampanyalarla sıfır araç satın almak isteyen müşterileri için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. 2020 Haziran ayında da Renault, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Fiat, Hyundai gibi markalar müşterileri için özel araç kampanyalarını web sitelerinden yayınladılar. En güncel otomobil kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz... Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek.

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    2020 Haziran Opel Kampanyaları

    Opel modellerinde 120.000 TL'ye varan %0,69 faizli kredi tekliflerinden hemen yararlanın.

    YENİ CORSA 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği

    YENİ ASTRA HB 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği

    GRANDLAND X 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği

    CROSSLAND X 90.000TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği

    ASTRA SEDAN 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği

    COMBO 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği

    INSIGNIA 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    2020 Haziran Volkswagen Kampanyaları

    Sizi bir Volkswagen sahibi yapacak cazip kampanyalar ve Volkswagen'inizi ilk günkü gibi korumanıza yardımcı olacak satış sonrası fırsatları şimdi Volkswagen Yetkili Satıcılarında sizleri bekliyor. İlginizi çeken kampanyaya veya fırsata hemen başvurmak ya da detaylı bilgi almak için talepte bulunabilirsiniz. Değer ve İlgi Merkezimiz (DİM), sizi 7 gün 24 saat boyunca sadece dakikalar içinde aramaktan ve bilgilendirmekten memnuniyet duyacaktır.
    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    2020 Haziran Ayı Nissan Kampanyaları
    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    2020 Haziran Toyota Kampanyaları

    Hilux, şimdi 100.000 TL'ye 12 ay ve %0 finansman oranıyla!

    1968 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında edinilen eşsiz deneyim
    Sofistike tasarım ve sürüş konforu
    Efsanevi sağlamlık ve dayanıklılık
    Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC)
    Otomatik Klima
    Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)
    18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
    7" Dokunmatik Ekranlı Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi
    Geri Görüş Kamerası
    4.2" Renkli TFT Ekranlı Gösterge Paneli
    Otomatik Yanan Uzun Farlar
    Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar
    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    2020 Haziran Hyundai Kampanyaları

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    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    2020 Haziran Fiat Kampanyaları
    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Yeni CLIO' yu şimdi al Eylül'de 750 TL taksit ile ödemeye başla

    Belirtilen aylık ödeme tutarı, sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 Bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 111.400 TL'lik fiyat ile geçerlidir. İlgili kampanya kapsamında, 63.700 TL kredi tutarı, 39 ay vade ve %0,94 faiz oranı seçeneği ile Eylül ayında başlayacak aylık ödeme tutarları ilk 4 ay 750 TL, kalan aylarda ise 2.569 TL'dir. Ödemeleri Eylül'de başlayan aylık taksitlerin ilk 4 ayında sadece faiz, kalan aylarında ise anapara ve faiz ödemesi yapılacaktır.
    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Renault MEGANE Sedan 146.900 TL'den başlayan fiyatlarla

    İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Megane Sedan'ın ortalama CO2 salımı 119 - 126; yakıt tüketimi 5,2 - 5,5 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 17.05.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında.
    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Sağlık Çalışanlarımıza Masraf Çıkarmıyoruz

    Renault tüm binek yeni satın alınacak araç modellerinde geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta olup, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.
    130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    2020 Haziran Ford Kampanyaları

    Yüzde Sıfıra Varan Faiz Avantajından Faydalanın

    Faiz farkı ödemeden, yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz,

    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, - Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,792 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    2020 Haziran Ayı Honda Kampanyaları

    YENİ CİVİC SEDAN İçinde Honda'nın yenilikçi ruhu ve kusursuz teknolojisini barındıran Yeni Civic Sedan'lar 60.000 TL, 18 ay ve %0.49 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.
    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Sıfır otomobil alırken dikkat etmeniz gerekenler

    İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İşte sıfır otomobili tercih ederken kullanacağınız veriler.
    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
    Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Test sürüşleri sizlerin otomobili daha iyi tanımanızı sağlar. "Araç nasıl tepki verir, yol tutuşu nasıl, kullanımı kolay mı?" sorularına yanıt bulursunuz.
    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Her şey hallolduktan sonra aracınızı teslim alacaksınız, belgelerini, aracın satın aldığınız özellikte mi olduğu, ek talepleriniz yerine getirilmiş mi gibi durumları kontrol edin.
    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    100 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? 17 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! İşte en ucuz sıfır otomobiller

    Haberler Ekonomi 18 Haziran sahibinden en ucuz sıfır modelleri! 130 bin altı dizel ve benzinli otomobiller hangileri? İşte en ucuz sıfır otomobiller
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