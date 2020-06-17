Otomobil firmaları yaptıkları kampanyalarla sıfır araç satın almak isteyen müşterileri için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. 2020 Haziran ayında da Renault, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Fiat, Hyundai gibi markalar müşterileri için özel araç kampanyalarını web sitelerinden yayınladılar. En güncel otomobil kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz... Yerli üretim sıfır otomobilde yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek.
2020 Haziran Opel Kampanyaları
Opel modellerinde 120.000 TL'ye varan %0,69 faizli kredi tekliflerinden hemen yararlanın.
YENİ CORSA 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
YENİ ASTRA HB 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
GRANDLAND X 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
CROSSLAND X 90.000TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
ASTRA SEDAN 60.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
COMBO 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
INSIGNIA 120.000 TL, 20 Ay, %0,69 kredi seçeneği
2020 Haziran Volkswagen Kampanyaları
Sizi bir Volkswagen sahibi yapacak cazip kampanyalar ve Volkswagen'inizi ilk günkü gibi korumanıza yardımcı olacak satış sonrası fırsatları şimdi Volkswagen Yetkili Satıcılarında sizleri bekliyor. İlginizi çeken kampanyaya veya fırsata hemen başvurmak ya da detaylı bilgi almak için talepte bulunabilirsiniz. Değer ve İlgi Merkezimiz (DİM), sizi 7 gün 24 saat boyunca sadece dakikalar içinde aramaktan ve bilgilendirmekten memnuniyet duyacaktır.
2020 Haziran Ayı Nissan Kampanyaları
2020 Haziran Toyota Kampanyaları
Hilux, şimdi 100.000 TL'ye 12 ay ve %0 finansman oranıyla!
1968 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında edinilen eşsiz deneyim
Sofistike tasarım ve sürüş konforu
Efsanevi sağlamlık ve dayanıklılık
Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC)
Otomatik Klima
Otomatik Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)
18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar
7" Dokunmatik Ekranlı Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi
Geri Görüş Kamerası
4.2" Renkli TFT Ekranlı Gösterge Paneli
Otomatik Yanan Uzun Farlar
Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar
2020 Haziran Hyundai Kampanyaları
* Yeni i10: Büyük Yaşa. 3 ay ertelemeli kredi ve %0,99'luk faiz fırsatı!
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2020 Haziran Fiat Kampanyaları
Yeni CLIO' yu şimdi al Eylül'de 750 TL taksit ile ödemeye başla
Belirtilen aylık ödeme tutarı, sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 Bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 111.400 TL'lik fiyat ile geçerlidir. İlgili kampanya kapsamında, 63.700 TL kredi tutarı, 39 ay vade ve %0,94 faiz oranı seçeneği ile Eylül ayında başlayacak aylık ödeme tutarları ilk 4 ay 750 TL, kalan aylarda ise 2.569 TL'dir. Ödemeleri Eylül'de başlayan aylık taksitlerin ilk 4 ayında sadece faiz, kalan aylarında ise anapara ve faiz ödemesi yapılacaktır.
Renault MEGANE Sedan 146.900 TL'den başlayan fiyatlarla
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir. Megane Sedan'ın ortalama CO2 salımı 119 - 126; yakıt tüketimi 5,2 - 5,5 km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 17.05.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında.
Sağlık Çalışanlarımıza Masraf Çıkarmıyoruz
Renault tüm binek yeni satın alınacak araç modellerinde geçerli olan ilgili kampanya kapsamında, Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta olup, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.
2020 Haziran Ford Kampanyaları
Yüzde Sıfıra Varan Faiz Avantajından Faydalanın
Faiz farkı ödemeden, yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz,
Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, - Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,792 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
2020 Haziran Ayı Honda Kampanyaları
YENİ CİVİC SEDAN İçinde Honda'nın yenilikçi ruhu ve kusursuz teknolojisini barındıran Yeni Civic Sedan'lar 60.000 TL, 18 ay ve %0.49 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.
Sıfır otomobil alırken dikkat etmeniz gerekenler
İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İşte sıfır otomobili tercih ederken kullanacağınız veriler.
Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Test sürüşleri sizlerin otomobili daha iyi tanımanızı sağlar. "Araç nasıl tepki verir, yol tutuşu nasıl, kullanımı kolay mı?" sorularına yanıt bulursunuz.
Her şey hallolduktan sonra aracınızı teslim alacaksınız, belgelerini, aracın satın aldığınız özellikte mi olduğu, ek talepleriniz yerine getirilmiş mi gibi durumları kontrol edin.