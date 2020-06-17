Altın fiyatları yükselecek mi? Koronavirüste ikinci dalga altın fiyatlarını etkiler mii?

Böyle bir riski konuştuğumuz günlerde ons altındaki hareketin 1730 dolar seviyesine kadar gidebildiğini görmekteyiz. Nedeni ise mayıs ayı içerisinde özellikle Çin'de faaliyetlerin başlaması ile vaka sayılarında artışlar görülünce ons altındaki fiyatlamaların 1765 dolar seviyesine kadar tırmandığını izledik. Bu fiyatlamada ABD-Çin arasında artan tansiyonun etkisinin de es geçilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla ons altın böyle bir riski öncesinde kısmen fiyatladı.

Şimdi bu kadar sıkça konuşulan bu gündem karşısında neden ons altın fiyatlamıyor sorusuna şunu söylemek gerekir. Dile getirdiğimiz ikinci dalga ihtimali yalnızca haber başlıklarında ve sözelde kalıyor.