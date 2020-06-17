SGK ve Bağkur'lular için emeklilikte yeni dönem en fazla konuşulanlar arasına girmiş durumda. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız" dedi...Gözler Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti kabul ediyor. Görüşmede, duyurulan Tamamlayıcı emeklilik sistemi, ile işten çıkarma yasağının üç ay daha uzatılması masada olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.