ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi var mı? Temmuz’da ÖTV kalkacak mı?

ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlarda ÖTV indirimi var mı? Sıfır ve 2. el araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi olup olmayacağını merak ediyor. Engelli vatandaşlar araç alımında ÖTV ve KDV indiriminden faydalanabiliyor. İndirimin genel alımlara açılması gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda indirim sinyalleri vermişti. Kredi çekerek araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar da ÖTV indirimi olacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, herkesin merakla beklediği 2020 ÖTV indirim kararı üzerinde çalışma yürütüldüğü müjdesini verdi. Otomobil piyasasını büyük ölçüde canlandırması beklenen kararın bu yıl ortasına kadar çıkması bekleniyor.

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN KARAR ÇIKTI

ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.