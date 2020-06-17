Dolar bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8400 liradan, avro 7,7130 liradan güne başladı. Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7050 lira olmuştu. Dolar endeksi, dün ABD'de güçlü gelen perakende satışlar ve sanayi üretimindeki toparlanmayla 97,3 seviyesine çıksa da yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde dengelendi.
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 700 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 750 lira, en yüksek 380 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 379 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 972 milyon 821 bin 513,50 lira, işlem miktarı ise 2.605,57 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 975 milyon 700 bin 70,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, ekonomiye ilişkin iyimserlikle güne alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 366 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 artarak 12.418 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 6.302 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 7.529 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 kazançla 5.011 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 artışla 19.863 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1278 ve sterlin/dolar paritesi 1,2560 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu ve Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının risk algısını artırmasına rağmen dün ABD ve Avrupa'da beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin Avrupa borsalarını desteklediğini söyledi.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşmanın takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Çin'in Pekin kentinde toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi.
Bu durum salgında ikinci dalgaya yönelik endişeleri artırırken, Asya borsalarında dün gözlenen pozitif seyir bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 2.925 puan oldu.
Japonya'da ihracat, mayısta yüzde 28,3 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 22.456 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 107,3 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 33.676 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.399 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.136 puanda seyrediyor.