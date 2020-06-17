Dolar bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8400 liradan, avro 7,7130 liradan güne başladı. Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7050 lira olmuştu. Dolar endeksi, dün ABD'de güçlü gelen perakende satışlar ve sanayi üretimindeki toparlanmayla 97,3 seviyesine çıksa da yüzde 0,1 azalışla 96,8 seviyesinde dengelendi.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?