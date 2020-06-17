Araç sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisindeler. İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası gözler ÖTV indirimine çevrildi. ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Devlet bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan taşıt kredisi kampanyası ile araçlara olan talepte deyim yerindeyse patlama yaşandı. Kampanya sadece kamu bankalarının anlaşmalı oldukları Toyota, Ford, Honda, Hyundai ve Fiat markalı otomobillerin yerli araç modelleri için geçerli olacak.Yani bu markaların tüm modelleri için yüzde 0.49 faiz oranıi le kredi verilmeyecek, sadece yerli araç modelleri için belirli olan araçlarda söz konusu kredi oranı ile taşıt kredisi desteği sağlanacak.