Çalışana devlet desteği: İşte 15 soruda tamamlayıcı emeklilik

● DEVLET KATKISI ÖDEMELERİ HANGİ PERİYOTLARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Ödeme, çalışılan ve işveren ile çalışan katkı paylarının sisteme aktarıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek.



● BES VE OKS OLAN KİŞİNİN HESAPLARI BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

BES ve OKS sistemi tercih edenler için sürecek.

