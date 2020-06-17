8 milyon üniversiteliye part-time iş fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini açıkladığı İstihdam Kalkanı paketi 8 milyon üniversiteli gencin de kolay istihdam edilmesini sağlayacak. Meclis'e bu hafta gelecek olan pakette, gençlerin istihdamına yönelik yeni çalışma modelleri ve teşvikler yer alıyor. Yasalarda 'kısmi süreli çalışma' olarak tanımlanan part-time çalışmada sosyal güvenlik, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi haklar güvenceye alınırken, 25 yaş altı istihdamda da özel destekler sağlanıyor. Genç çalıştıran işverene sigorta priminde indirim yapılacak, 1 ay içinde 10 günden az çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını devlet karşılayacak. Yapılacak yasal düzenlemeyle gençler kalan primleri isteğe bağlı olarak ödeyebilecek. Gençlerle belirli süreli iş sözleşmeleri iki yılı geçmemek üzere objektif koşul aranmadan ve işin niteliğine bakılmaksızın zincirleme yapılabilecek. Hem kamuda hem de özel sektörde projelerde iş bulmaları sağlanacak. 25 yaşından küçük olanlarda çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si oranında (aylık yaklaşık 59 lira) iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecek.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ