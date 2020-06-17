Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.06.2020 21:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2020 21:35
    ABONE OL

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 17 Haziran'ı yatay seyirle 110.939,96 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 14,42 14,80 -2,57
    ASELSAN 31,84 32,52 -2,09
    Koç Holding 17,08 17,41 -1,90
    Ege Endüstri 623,20 635,20 -1,89
    Akçansa 12,51 12,75 -1,88
    Ülker Bisküvi 24,70 25,16 -1,83
    Kerevitaş Gıda 4,44 4,52 -1,77
    Pegasus 56,15 57,15 -1,75
    Bizim Mağazaları 17,90 18,21 -1,70
    Net Holding 2,33 2,37 -1,69
    Emlak Konut GMYO 1,90 1,93 -1,55
    Petkim 3,87 3,93 -1,53
    Sasa Polyester 10,60 10,76 -1,49
    Ereğli Demir Çelik 8,26 8,38 -1,43
    Çelebi 79,90 81,00 -1,36
    TAV Havalimanları 19,05 19,31 -1,35
    Reysaş GMYO 5,37 5,44 -1,29
    İş Finansal Kiralama 3,92 3,97 -1,26
    İş Yatırım Menkul Değerler 5,97 6,04 -1,16
    Kordsa Teknik Tekstil 12,27 12,40 -1,05

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 17 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri