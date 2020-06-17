Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 14,42 14,80 -2,57 ASELSAN 31,84 32,52 -2,09 Koç Holding 17,08 17,41 -1,90 Ege Endüstri 623,20 635,20 -1,89 Akçansa 12,51 12,75 -1,88 Ülker Bisküvi 24,70 25,16 -1,83 Kerevitaş Gıda 4,44 4,52 -1,77 Pegasus 56,15 57,15 -1,75 Bizim Mağazaları 17,90 18,21 -1,70 Net Holding 2,33 2,37 -1,69 Emlak Konut GMYO 1,90 1,93 -1,55 Petkim 3,87 3,93 -1,53 Sasa Polyester 10,60 10,76 -1,49 Ereğli Demir Çelik 8,26 8,38 -1,43 Çelebi 79,90 81,00 -1,36 TAV Havalimanları 19,05 19,31 -1,35 Reysaş GMYO 5,37 5,44 -1,29 İş Finansal Kiralama 3,92 3,97 -1,26 İş Yatırım Menkul Değerler 5,97 6,04 -1,16 Kordsa Teknik Tekstil 12,27 12,40 -1,05