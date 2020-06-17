Haziran ayı sıfır otomobil fırsatları: Şimdi al 2021'de öde fırsatıyla araç sahibi olun!

Araç sahibi olmak isteyenler özellikle firmaların yaptığı aylık kampanyaları inceliyor. Bu kapsamda bazı otomobil firmaları finansmanla ilgili sunduğu avantajları duyurarak araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Son olarak pek çok marka bu ay yaptığı kampanyaları tek tek açıkladı. İşte Haziran ayı sıfır otomobil fırsatları...

HONDA'DAN HAZİRANA ÖZEL FIRSAT

Honda, haziran ayında tüm Civic Sedan modellerine özel sunduğu kredi kampanyasını sürdüreceğini açıkladı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda tutkunları tarafından yıllardır sabırsızlıkla beklenen, turbo motor performansını en üst düzeyde sunan 1.5 litre VTEC Turbo motorlu manuel Civic Sedan modeli de kampanya kapsamında yer alıyor.