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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 Gazete
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    12 ilaç daha geri ödeme listesinde

    Aile, Çalışma ve , 3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

    12 ilaç daha geri ödeme listesinde
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Geri ödemedeki ilaç sayının 8 bin 636'ya ulaştığını ifade eden Selçuk, vatandaşların ilaçları Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini kaydetti. Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" değerlendirmesini yaptı.
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