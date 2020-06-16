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    • 17.06.2020 00:02
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    17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yarın raflarda olacak! ŞOK'ta haftanın fırsatları nelerdir?

    17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri, firmanın internet sitesinde duyuruldu. Kataloğ alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren satışa sunulacak. ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünleri bakım ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıktı. Kataloğda özellikle yiyecek ve bakım ürünlerindeki indirim sürprizleri dikkat çekiyor.

    ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu indirimleri nelerdir?

    17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yarın marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Bakım ürünlerinden yiyeceklere kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle çocuklara özel ürün sürprizleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta haftanın indirimleri nelerdir? İşte indirimli ürün fiyat listesi

    ŞOK 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

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