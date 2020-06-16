ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yarın marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. ŞOK 17 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Bakım ürünlerinden yiyeceklere kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle çocuklara özel ürün sürprizleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta haftanın indirimleri nelerdir? İşte indirimli ürün fiyat listesi

ŞOK 17 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ