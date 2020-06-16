TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 17 Haziran yani yarın saat 11.00'de 26 ilde 160 konut açık artırmayla konut satışa sunulacak. Ayrıca 18 Haziran saat 11.00'de 21 ilde 180 iş yeri açık artırmayla satılacak. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan konut ve iş yerlerini almak isteyenler TOKİ'ye başvuru yapabiliyor. Başvuru yapmak isteyenler ise başvuru şartları ve diğer detaylar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU

İdaremiz mülkiyetinde bulunan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

DETAYLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Bankalar tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,

- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,

muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,

muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,

muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,

- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.

(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)

ÖDEME KOŞULLARI

Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır.

Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.

Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları ile Kuzey Kent 341 Konut Projesinde yer alan villa ve İstanbul Bakırköy Yalı Ataköy Projesinde yer alan konutlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.

Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2021 tarihinde realize edilecektir.

Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18'i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.

Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.