Sosyal hayat destek kredisi bağlamında yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sosyal hayat destek kredisi açıklaması yapılmıştı. Sosyal hayat destek kredisi için yeni detayları haberimizde ayrıntısı ile verdik. 3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan sosyal hayat destek kredisi alma şartları belli oldu. 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınız için haberimizi okuyun. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

SOSYAL HAYATI DESTEKLEME KREDİSİYLE İLGİLİ ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası'nın resmi sayfasından sosyal hayatı destek kredisiyle ilgili, "Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın canlanması ile müşterilerimizin oluşacak finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanmasının yanı sıra yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi sunmaktayız.Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecektir. Kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecektir." denilirken, asgari kredi limitinin 3 bin , en yüksek kredi limitinin ise 30 bin lira olduğu kaydedildi.

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HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ



Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.



TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI



Anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile kredinizi aylık %0,82 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.



Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.



ÖRNEK ÖDEME TABLOSU- 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ

Örnek Kredi Tutarı (TL) Toplam Kredi

Vadesi (Ay) Ödemesiz

Dönem Aylık

Faiz Oranı (%) Taksit

Tutarı (TL) (Sonraki 54 ay boyunca) 10.000 60 Ay 6 Ay 0,55 229 6 Ay 0,82 251

VAKIFBANK SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ

Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisi

Anlaşmalı olunan yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarından alışveriş yaparak harcama tutarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşteriler Katkı Paylı Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.

Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren proforma veya kesin fatura ve yapılan ödemeye İlişkin Taahhütname (firmadan alınacak) ile birlikte size en yakın Şubelerimize başvurabilirsiniz.

Kredinin Özellikleri

* 3.000-30.000 TL'ye kadar

* Azami 6 ay ödemesiz dönemli

* Azami 60 ay vade

* Aylık %0.55 faiz oranı

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı (TL) Efektif Yıllık Faiz Oranı 10.000 60 Ay %0,55 228 %8,1522

Faturalı Tüketici Kredisi

Kredi anlaşması bulunmayan, yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet harcamalarını kredilendirmek isteyen tüm bireysel müşterilerimiz Faturalı Tüketici Kredisinden faydalanabilir.

Satın alacağınız ürüne ilişkin ödeme tutarını gösteren, proforma veya kesin fatura ile birlikte size en yakın Şubelerimize başvurabilirsiniz.

Faturalı Tüketici Kredisi kapsamında açılan krediler firma hesabına aktarılacaktır.

Kredinin Özellikleri

* 3.000-30.000 TL'ye kadar

* Azami 6 ay ödemesiz dönemli

* Azami 60 ay vade

* Aylık %0,82 faiz oranı ile

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı (TL) Efektif Yıllık Faiz Oranı 10.000 60 Ay %0,82 251 %12,0845

ZİRAAT BANKASI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ

Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi

Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecektir.

Örnek ödeme tablosu-6 Ay Ödemesiz

Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı Yıllık Maliyet Oranı (%) 10.000 TL 60 0,55 50 TL 228 TL 8,454

Faturalı Kredi Paketi

Kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecektir.

Örnek ödeme tablosu-6 Ay Ödemesiz

Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı Yıllık Maliyet Oranı (%) 10.000 TL 60 0,82 50 TL 252 TL 12,7266

Asgari kredi limiti 3.000 TL, azami kredi limiti ise 30.000 TL'dir.

Cep Telefonu, Bilgisayar ve Tablet alımları krediye konu edilemeyecektir.

Satıcı firmanın Bankamız müşterisi olması esastır.

Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.

Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak. Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.