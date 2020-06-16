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    • Ekonomi
    • 17.06.2020 11:19
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    • 17.06.2020 11:19
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    O tarih çok önemli! Dolar alacaklar dikkat! için flaş açıklama! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları sayfamızda. Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanlar arasında yer aldı. serbest piyasada dolar 6,8200 liradan, avro 7,6690 liradan haftaya başladı. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8350 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7230 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? Dolar ne olur sorusuna günün uzman yorumlarında iki aracı kuruluşun teknik analiz değerlendirmesi önce çıktı. Dolar yükselir mi düşer mi? İşte günün teknik analiz verileriyle tahminleri... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler arama motorları araştırmalarını sürdürüyor. Doların küresel piyasalarda yeniden güçlenmesiyle euro/dolar paritesi 1.13 düzeyinin de altına çekilerek 1.1226 - 1.1293 aralığına indi. Cuma günü 6,80-6,85 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6,8123'ten tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar kaç TL? İşte 16 Haziran canlı döviz kurları son durum
    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    DOLAR NE OLUR? İKİ UZMANDAN DOLAR YORUMLARI VE KUR TAHMİNLERİ

    Integral Yatırım gün içi dolar kurunda takip edilecek direnç seviyelerini 6,85 – 6,87 – 6,92 TL olarak sıraladı. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 6,80 TL desteğinin altını çeken kuruluş, geri çekilmenin devamında 6,75 – 6,72 TL seviyelerini destek noktası olarak paylaştı.
    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    Ahlatçı Yatırım FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve toparlayan Mart istihdam verileri sonrasında doların güçlendiğini belirtirken, işsizlik maaşı başvurularının kademeli azalışına dikkat çekti. Doların 6,84 – 6,85 TL barajını aşamadığına değinen Ahlatçı Yatırım, satış baskının artması halinde gün içi 6,80 – 6,77 – 6,73 TL seviyelerini destek olarak takip edilecek. Gün içi yükselişlerde ise 6,86 – 6,89 – 6,92 TL seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilecek.
    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    Fed'in şirket tahvili alımı haberinin desteğiyle risk iştahı yeniden canlanırken özellikle Asya borsalarında yüzde 5'e yaklaşan yükselişler dikkat çekiyor. Küresel piyasaların gözü kulağı bugün Fed Başkanı Jerome Powell'da olacak. Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl para politikası raporunun sunumunu yapacak.
    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    AVRUPA BORSALARI SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleriyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 346 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 11.633 puanda seyrediyor.
    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 düşerek 5.974 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 değer kaybederek 7.084 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 gerileyerek 4.707 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,6 azalarak 18.398 puan oldu. Avro/dolar paritesi 0,1 değer kaybederek 1,1240, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 azalarak 1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.
    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının oluşturduğu tedirginlikle piyasalarda risk algısının yükseldiğini ifade etti.
    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    Salgına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.
    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    DOLAR'IN TARİHÇESİ

    Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur.

    Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! O tarih çok önemli! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları

    O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.
    Haberler Ekonomi O tarih çok önemli! Dolar alacaklar dikkat! Dolar kuru için flaş açıklama! Dolar ne olur sorusuna uzman yorumları
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