DOLAR NE OLUR? İKİ UZMANDAN DOLAR YORUMLARI VE KUR TAHMİNLERİ

Integral Yatırım gün içi dolar kurunda takip edilecek direnç seviyelerini 6,85 – 6,87 – 6,92 TL olarak sıraladı. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 6,80 TL desteğinin altını çeken kuruluş, geri çekilmenin devamında 6,75 – 6,72 TL seviyelerini destek noktası olarak paylaştı.