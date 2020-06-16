TOKİ Samsun Canik Atakum kura sonuçları isim listesi! TOKİ Samsun Canik Atakum çekiliş sonuçları!

TOKİ Samsun Canik Atakum kura çekiliş sonuçları sorgula! TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi! Türkiye genelinde inşa edilen 100 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belli oluyor. TOKİ'nin Samsun'un Canik ve Atakum ilçelerinde inşa edeceği 1200 konutun sahipleri bugün yapılacak çekiliş töreniyle belli oluyor. Binlerce ailenin yüzünü güldürecek TOKİ projeleri sayesinde vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. İşte, 16 Haziran TOKİ Samsun Canik Atakum kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI!

TOKİ Samsun Canik ve Atakum kura sonuçlarına aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra ulaşabilirsiniz.

TOKİ SAMSUN CANİK ATAKUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.