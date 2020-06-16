Konut kredisi nasıl alınır? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Ev alma hayali kuranlar ve bunu düşük faiz ile gerçekleştirmek isteyenler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi başvurularının nasıl yapıldığını araştırıyor. Corona virüs ile mücadelede ekonomik anlamda vatandaşların yükünü azaltmak isteyen Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi ile düşük faiz oranlarıyla vatandaşları ev sahibi yapacak. Peki konut kredisi başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte merak edilen bilgiler…

KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?



Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.



Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.



Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.



ÖRNEK HALKBANK ÖDEME TABLOSU

Yeni(sıfır) konutlar için %0,64, 2. El konutlar için %0,74 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL'ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL'ye kadar kullanılabilecektir.





750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT



Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.



NASIL BAŞVURU YAPILIR?



0.64 faizli konut kredisi veren kamu bankalarından herhangi birisinin (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) internet sitelerinden veya mobil şubelerinden ön başvuru yapabilirsiniz. Yapılacak değerlendirmeye göre gerekli olan belgeleri teslim etmek için banka şubelerine çağrılacaksınız.

Ön başvuru yapmadan aşağıda liste şeklinde verdiğimiz belgeleri hazırlayarak en yakın banka şubelerine gidip kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Üzerinde TC Kimlik numarasının bulunduğu Belge ( Kimlik veya ehliyet)

Kredi çekecek kişinin aylık gelirini kanıtlayan belgeler ( E-devlet Sgk çıktısı, Kira gelirleri veya farklı yatırımlardan elde edilen gelirlerin kanıtları vs.)

SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ



Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.



Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.



Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

