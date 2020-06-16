Dolar ve euro bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak edilirken son durum hakkında değerlendirme yapan analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle ikinci dalga endişelerinin arttığını ve bu gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi. Dolar endeksi ise dünkü düşüşünü bugün de sürdürerek yüzde 0,1 azalışla 96,5 seviyesinde dengelendi. İşte 16 Haziran güncel döviz kurlarında son durum....

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

ALTININ KİLOGRAMI 380 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 381 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 380 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 571 milyon 920 bin 905,27 lira, işlem miktarı ise 1.520,76 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 585 milyon 652 bin 348,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

AVRUPA BORSALARI HIZLI YÜKSELİŞLE AÇILDI

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki açıklamaları sonrası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 361 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,6 artarak 12.219 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 6.219 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,8 primle 7.393 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,4 kazançla 4.932 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 19.368 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1330 ve sterlin/dolar paritesi 1,2620 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla attığı destek adımlarının etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Fed'in yeniden devreye girerek İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağını açıkladığını anımsatan analistler, Japonya Merkez Bankası'nın da şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını duyurduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini kaydetti.

ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeyen banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri karşısında ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği taahhüdünde bulundu.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed), İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağını duyurdu.

BoJ ve Fed'in açıklamalarının ardından Asya borsalarında dünkü kayıpların telafi edildiği görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 4,9 artarak günü 22.582 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,5 seviyelerine yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,2 yükselerek 2.926 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artışla 33.593 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 yükselişle 24.417 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 primle 2.138 puanda seyrediyor.