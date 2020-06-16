Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Haziran'ı yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|13,53
|12,30
|10,00
|Deva Holding
|20,18
|18,35
|9,97
|Torunlar GMYO
|3,20
|2,91
|9,97
|Reysaş GMYO
|5,44
|5,07
|7,30
|Özak GMYO
|3,73
|3,50
|6,57
|Akçansa
|12,75
|12,00
|6,25
|Ege Endüstri
|635,20
|601,90
|5,53
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,04
|5,39
|Alkim Kimya
|14,80
|14,15
|4,59
|Ülker Bisküvi
|25,16
|24,16
|4,14
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|4,35
|3,91
|Yataş
|7,83
|7,54
|3,85
|Zorlu Enerji
|1,63
|1,57
|3,82
|Halk GMYO
|2,02
|1,95
|3,59
|Vestel
|15,29
|14,81
|3,24
|Netaş Telekomünikasyon
|14,19
|13,77
|3,05
|Türk Traktör
|69,85
|67,85
|2,95
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,82
|6,63
|2,87
|Çimsa
|9,36
|9,10
|2,86
|Türk Telekom
|7,69
|7,48
|2,81