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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 12:25
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    • 16.06.2020 12:25
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    sinde koronavirüs depremi! Son 45 yılın...

    Koronavirüs salgını nedeniyle küresel lerde daralma yaşanırken, için de korkutan bir uyarı geldi. Ülkede son 45 yılın en kötü resesyonuyla karşı karşıya kalınırken, ekonominin bu yıl yüzde 6,2 oranında küçüleceği tahmin edildi.

    İsviçre ekonomisinde deprem! Son 45 yılın...

    hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden son 45 yılın en kötü resesyonuyla karşı karşıya bulunan ülke sinin, bu yıl yüzde 6,2 küçüleceği tahmininde bulundu.

    İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), koronavirüs krizinde ülke ekonomisine yönelik tahmin raporunu yayımladı.

    Buna göre, İsviçre ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 gerilemesi bekleniyor.

    SECO, söz konusu gerilemenin, kurumun nisanda açıkladığı yüzde 6,7 gerileme tahmininden 0,5 puan yukarıda olsa da hala 1975 yılından bu yana ekonomik faaliyetlerdeki en keskin düşüş olacağını belirtti.

    Raporda, İsviçre ekonomisinin 2021'de ise yüzde 4,9 büyüyeceği öngörüldü.

    Dış ticarette yaşanan durgunluk, hane halkı harcamalarındaki düşüş ve Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin şirketleri zor durumda bırakması dolayısıyla SECO, ülkede işsizliğin bu yıl yüzde 3,8'e yükselmesini bekliyor.

    Raporda, ekonomindeki toparlanmanın salgının yayılmasına bağlı olacağı, bu nedenle tahminlerde belirsizliğin olağanüstü derecede yüksek olduğu da kaydedildi.

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