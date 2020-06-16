Tamamlandığında Marmara'yı Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak! Dev proje Ankara-Niğde Otoyolu'nda sonda doğru!

Ankara-Niğde Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ni Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağı oluşturulacak. Ayrıca Avrasya bölgesinin en önemli ulaşım ağlarından TEM Otoyolu'nun eksik kalan Ankara-Niğde kesimi bu projeyle tamamlanarak Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacak.