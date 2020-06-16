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    • 16.06.2020 20:02
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    Borsada değer kaybeden hisseler hangileri? İşte BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Güneş Sigorta 4,24 4,35 -2,53
    Migros Ticaret 35,94 36,46 -1,43
    Aksa 7,20 7,27 -0,96
    İpek Doğal Enerji 14,08 14,19 -0,78
    Bizim Mağazaları 18,21 18,35 -0,76
    Koza Madencilik 12,67 12,74 -0,55
    Soda Sanayii 5,88 5,89 -0,17
    MLP Sağlık 18,49 18,51 -0,11
    Kordsa Teknik Tekstil 12,40 12,41 -0,08

    Haberler Ekonomi Borsada değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 16 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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