Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 4,24 4,35 -2,53 Migros Ticaret 35,94 36,46 -1,43 Aksa 7,20 7,27 -0,96 İpek Doğal Enerji 14,08 14,19 -0,78 Bizim Mağazaları 18,21 18,35 -0,76 Koza Madencilik 12,67 12,74 -0,55 Soda Sanayii 5,88 5,89 -0,17 MLP Sağlık 18,49 18,51 -0,11 Kordsa Teknik Tekstil 12,40 12,41 -0,08