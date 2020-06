Sosyal hayatı destek kredisi başvurularına dair detaylar başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için devreye alınan kredi paket fırsatlarını öğrenmek isteyen vatandaşların çok araştırdığı sorular arasında "Beyaz eşya, elektronik ve mobilya kredi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu bulunuyor. Peki, anlaşmalı firmalar hangileri? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI

Başvurular en yakın Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank şubelerinden yapılabiliyor. Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapıldı. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunuldu.

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunuldu.

Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabiliyor.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?



Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI



Anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile kredinizi aylık %0,82 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.



Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.



ÖRNEK ÖDEME TABLOSU- 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ

Örnek Kredi Tutarı (TL) Toplam Kredi

Vadesi (Ay) Ödemesiz

Dönem Aylık

Faiz Oranı (%) Taksit

Tutarı (TL) (Sonraki 54 ay boyunca) 10.000 60 Ay 6 Ay 0,55 229 6 Ay 0,82 251

Ürüne ait faiz oranı, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, Hayat Sigortası yaptırmayı, Bankamız Kredi Kartını talep eden müşterilerimiz için geçerlidir.

(Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 10.000 TL 60 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 30,93 TL' dir.)

Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlandı.

ANLAŞMALI FİRMALAR

1 ACCELL BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2 ADALI HALI DAYANAKLI TÜKETİM MALLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

3 AKÇA SARAYLI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4 ALFEMO - YATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5 ARMİS YATAK A.Ş.

6 ARTEMİS HALI A.Ş.

7 ASTAŞ ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

8 AYDIN GÜNDOĞDU MOBİLYA

9 BAĞLAR MOBİLYA İNŞ.TAAH.TUR.GIDA SAN VE TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

10 BELLONA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.

11 BİSAN MOTOSİKLET VE BİSİKLET SAN. VE TİC. A.Ş.

12 BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13 COPA ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

14 ÇETMEN MAĞAZALARI MOB. DAY. TÜK. MALZ. A.Ş.

15 ÇİLEK MOBİLYA A.Ş.

16 DİZAYNO MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş.

17 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

18 DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

19 EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş. (PİMAPEN, WINSA, EGEPEN, MAESTRO, CAMODA, IQ ALÜMİNYUM)

20 EGE SERAMİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

21 EGE VİTRİFİYE SAĞLIK SANAYİ TİCARET A.Ş.

22 ERGÜL MOBİLYA EV TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

23 FESTİVAL İPLİK VE HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24 GÜNDOĞDU MOBİLYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

25 GÜRMEN PVC PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

26 İDER MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27 İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

28 İPEK MEKİK HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

29 İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

30 İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.

31 İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş.

32 KİLİM MOBİLYA A.Ş

33 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

34 KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOB. DERİ TEKST. İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

35 KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

36 KUBA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

37 KULALILAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

38 KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLS. SAN. VE TİC. A.Ş.

39 LİDERLER PAZARLAMA İTH. İHR. İMLT. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

40 MAKTEK KAZAN RADYATÖR KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

41 MELTEM MODÜLER MOBİLYA KOLTUK SAN. VE TİC. A.Ş.

42 MONDİ YATAK YORGAN SAN. VE TİC. A.Ş.

43 NEWARC ARMATÜR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

44 NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş.

45 NUMAŞ-NURETTİN USTA MOBİLYA A.Ş.

46 OĞUZCANLAR MAKİNE VE MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

47 PEKSA PROFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

48 PORLAND-İMGE İTH. İHR.

49 SALKO BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

50 SER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

51 SUNNY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

52 SÜMELA MOBİLYA VE TEKSTİL SAN. İNŞ. TAAH. BİL. SER. HİZ. LTD. ŞTİ.

53 TAŞKIRANLAR HALI PAZARLAMA MOBİLYA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

54 TAŞPINAR HALI MOBİLYA TEKSTİL VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

55 TEKSAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

56 TEPE HOME MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

57 UŞAK SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

58 VESTEL TİCARET A.Ş.

59 YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

60 YATSAN MAĞAZACILIK SATIŞ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİC. A.Ş.

61 ZORLUTEKS TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.