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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 11:07
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    • 16.06.2020 11:07
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    Altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatlarında son durum... fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 379,4 liradan işlem görüyor. 622 lira, altını da 2.540 liradan satılıyor.

    Altın fiyatları ne kadar?

    1 gün önce, altının ndaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 379,3 liradan tamamladı.

    Yeni güne de yatay başlayan fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 379,4 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda 622 lira, altını da 2.540 liradan satılıyor.

    Dün ABD Merkez Bankası'nın () açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

    Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.

    Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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