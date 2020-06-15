22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, Cumhuriyet altını 2.501,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,34 düşüşle 376,50 liradan işlem gördü. İşte güncel altın fiyatları

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 381,40 381,60 376,30 376,50 Cumhuriyet Ata Lira 2.513,00 2.534,00 2.480,00 2.501,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,00 352,00 344,00 348,00 Lira(Tam) Ziynet 2.456,00 2.476,00 2.425,00 2.445,00 Yarım Ziynet 1.228,00 1.238,00 1.212,00 1.226,00 Çeyrek Ziynet 614,00 619,00 606,00 611,00

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,34 azalışla 376,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, Cumhuriyet altını 2.501,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,34 düşüşle 376,50 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 376 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 200 lira, en yüksek 379 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 376 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 972 bin 467,75 lira, işlem miktarı ise 1.967,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 734 milyon 32 bin 771,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

ALTININ ONSU 1.720,76 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.720,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalarak 376 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8172 lira, satışta 6,8445 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8095 lira, satışta 6,8368 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1268, sterlin/dolar paritesi 1,2563, dolar/yen paritesi de 107,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,65 düşerek 38,66 dolardan işlem görüyor.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretimi kısıtlama süresini uzatma kararlarına karşın, yükselen talep kaygılarıyla petrol fiyatları düşerken, durgunluktan çıkışın zaman alacağına ilişkin öngörülerin etkisiyle altın fiyatları da düştü.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al Mazroui hampetrol talebinin, OPEC+ Grubu'nun petrol üretim kısıntılarını sonlardıracakları Ağustos ayından sonra, toparlanacağını söyledi.



Al Mazroui, ülkesinin Nisan ayında kararlaştırılan OPEC+ petrol üretim kısıntısı konusunda üzerine düşeni yapmayı sürdüreceği yolundaki açıklamasını da yineledi.



Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın başladığına ilişkin kaygıların etkisiyle yüzde 5.0 dolayında düştü.



Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.77 düşüşle 38.19 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.65 düşüşle 35.65 dolara geriledi.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 1.48 düşüşle 17.23 dolar,



- altın, yüzde 0.99 düşüşle 1,713.66 dolar,



- bakır, yüzde 1.09 artışla 5,779.50 dolar,



- platin, yüzde 0.73 düşüşle 809.21 dolar,



- paladyum yüzde 0.99 düşüşle 1,912.17 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 625 liraya, Cumhuriyet altını da 2,489 liraya geriledi.