Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.06.2020 11:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2020 11:38
    ABONE OL

    düşecek mi? da yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

    Koronavirüs sonrası rekor üstüne rekor kıran altın ve yatırımcıların ilgi odağı oldu. Yatırım yaparken bazı konularda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü borsa yatırımcılarının endeksten daha çok hisseye bakmaları gerektiğini söyledi. Öte yandan düşecek mi sorusuna da yanıt veren Erdem, o kritik seviyeye işaret etti. İşte detaylar...

    Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

    Borsa İstanbul bugün güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,71 azalışla 109.051,32 puana geriledi.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,57 ile turizm oldu.
    Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

    Borsa'daki düşüşü değerlendiren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, borsa yatırımcılarına uyarılarda bulundu.
    Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

    Erdem, "Borsa sınırlı bir düşüşle açıldı. Borsada şöyle bir durum oluyor. İnsanlar bu normalleşmeyi satın aldılar. Bir bahane aranıyor kar satışları için. Bu da bir bahane oldu FED'de. Borsa yatırımcısına en büyük uyarım hisseleri seçerken seçici olmaları. Endekse bağlı değil hisselere bağlı seçim yapın" dedi.
    Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

    ALTINDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?
    Altın fiyatlarında düşüş ya da yükseliş olacak mı sorusuna da cevap veren Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Altın ise yatırım için güvenli liman olmayı sürdürüyor. Altında çok fazla bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Ons altın 1700 doların altına inmeyecek gibi görünüyor şuan" ifadelerini kullandı.
    Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ile ilgili meraklı arayış sabahın ilk ışıklarında başladı. Nisan ve Mayıs aylarında bir düşen, bir yükselen altın fiyatları Haziran ayında ne durumda? Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
    Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Alış Fiyatı:379,78 TL Satış Fiyatı:380,99 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Alış Fiyatı:617,10 TL Satış Fiyatı:623,70 TL
    Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

    YARIM ALTIN

    Alış Fiyatı:1.234,30 TL Satış Fiyatı:1.245,90 TL

    TAM ALTIN

    Alış Fiyatı:2.457,20 TL Satış Fiyatı:2.484,10 TL
    Haberler Ekonomi Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri