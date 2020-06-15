Altın fiyatları düşecek mi? Borsada yatırım yaparken neye dikkat etmeli? Uzman isimden flaş uyarılar!

Erdem, "Borsa sınırlı bir düşüşle açıldı. Borsada şöyle bir durum oluyor. İnsanlar bu normalleşmeyi satın aldılar. Bir bahane aranıyor kar satışları için. Bu da bir bahane oldu FED'de. Borsa yatırımcısına en büyük uyarım hisseleri seçerken seçici olmaları. Endekse bağlı değil hisselere bağlı seçim yapın" dedi.