Sıfır ve 2. el araç fiyatları düşecek mi? Yoğun talep var! Taşıt kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankaları tarafından duyurulan düşük faizli taşıt kredisinin ardından araç satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hazırlanan "taşıt kredisi" paketleri, sıfır ve ikinci el araç piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu. İkinci el araba fiyatlarındaki yükselişinin ardından gözler fiyatların ne zaman düşeceğine çevrildi. Peki, sıfır ve 2. el araç fiyatları düşecek mi? İşte konu hakkında detaylar...

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

ANLAŞMALI OTOMOBİL(0 KM) FİRMALARI NELER?

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota

Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?

Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;

* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,

* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.

2. EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye'de zamanında alınan tedbirlerle salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti.

Bütün sektörlerde olduğu gibi otomotivin de süreçten ciddi oranda etkilendiğini belirten Yanık, insanların sokağa çıkamadığını, bu nedenle ikinci el araç satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

Sıfır ve ikinci el araç sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından taşıt kredisi kampanyalarının başlatıldığını anımsatan Yanık, yerli üretim sıfır araçlarda yüzde 0,49, ikinci el araçlarda ise yüzde 0,82 faizle kredi imkanı getirildiğini kaydetti.

Yanık, darboğazda olan sektöre büyük hareket getiren kredi desteğini özel bankalardan da beklediklerini ifade etti.

Piyasada oluşan fiyatlara değinen Yanık, şöyle devam etti:

"Burada tek sıkıntı ikinci el araçlardaki fiyatların yükselişi. Maalesef biz de bu yükselişe hiçbir anlam veremiyoruz. Önceden bu artışı dolar, avro ve benzindeki artışlara bağlıyorduk ama bunlarda da afaki artış olmadı. Hatta benzinde düşüş oldu. İkinci el araçlardaki fiyat yükselişlerinin bir türlü önüne geçemiyoruz. Öyle bir hale geldi ki ikinci el araçların fiyatları, sıfır araçların fiyatlarını geçmeye başladı. Sıfır araç bayilerinin ciddi anlamda ikinci el araç alıp satması ve internet sitelerinin araçlara fiyat biçmesi bu işi bu aşamaya getirdi."

"SADECE FOTOĞRAFTAN GÖRDÜĞÜNÜZ ARAÇ İÇİN KAPARO VERMEYİN"

Hakan Yanık, yılın ilk yarısında birçok sektörde olduğu ticari anlamda kendilerinin de kayıp yaşadıklarını belirtti.

Sıfır ve 2. el araç fiyatları düşecek mi? Talep patlaması yaşandı! Konut kredi başvurusu nasıl yapılır?

2020'nin ikinci yarısından beklentilerini aktaran Yanık, "İnşallah yılın ikinci yarısında, özel bankaların da ayak uydurması sonucu bu taşıt kredilerinin katkısıyla ikinci el sektöründe bir hareketlenme yaşanacağını umut ediyoruz. Bu hareketlenme neticesinde piyasa yerine oturur ve araç fiyatları da çok fazla olmasa da bir düşme trendine girer diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, tüketicilere, internette fiyat araştırması yapmalarını, galerileri ve oto pazarlarını gezerek araç satın almalarını önerdi.

Galerilerde ve oto pazarlarında internetten daha uygun araç olacağına inandığını ifade eden Yanık, "Sadece internet baz alındığı müddetçe bu araba piyasası yükselecek. Ayrıca sadece fotoğraftan gördüğünüz araç için kaparo vermeyin. Alacağınız aracı mutlaka işten anlayan, bu işin uzmanı olan yerlere gösterin." diye konuştu.

İkinci el araç firması sahibi Turgay Çay da taşıt kredisi desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.