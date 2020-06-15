Milyonlarca araç sahibi dikkat! Trafik cezaları için bu yöntemi uygularsanız çok büyük indirim geliyor! Fazla ödememek için...

Ülkemizde araç sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Buna bağlı olarak da trafik kazası oranları ve sürücülere kesilen trafik cezaları da artış göstermektedir. Bu durumda da trafik cezası sorgulama - ödeme işlemi öne çıkmaktadır. Peki trafik cezası sorgulama işlemi ve trafik cezası ödeme işlemi nasıl yapılır? Trafik cezasına itiraz nasıl yapılır? Ödeme süresi ne kadar? Trafik cezalarının ödenmesi için 30 gün müddet verilmektedir. Eğer trafik cezası size bildirildiği tarih itibariyle 15 gün içinde tamamen ödenirse trafik ceza miktarında % 25 oranında indirim uygulanır. Erken ödeme ile cezanın dörtte birini ödemekten kurtulabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Sürücülerin kendilerine ya da araçlarına kesilen trafik cezalarını belirlenen süre içerisinde ödemesi durumunda indirim hakkını kullanmasına izin verilir. Erken ödeme indirimi olarak isimlendirilen bu fırsat sayesinde vatandaşlar %25'lik bir avantaja sahip olurlar.

Kırmızı ışık ve şerit ihlali cezası 288; erken ödeme indirimiyle 216 TL

Araç sürerken cep telefonuyla konuşma cezası 288 TL; erken ödeme indirimiyle 216 TL

Araç muayenesi yaptırmama cezası 288 TL; erken ödeme indirimiyle 216 TL

Araç tescil belgesini araçta bulundurmama cezası 112 TL; erken ödeme indirimiyle 84 TL

Park ve duraklama yasaklarına uymama cezası 132 TL; 99 TL

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanma cezası 2.473 TL; 1.854,75 TL

Engellilere ait alanlara park etme cezası 264 TL; erken ödeme indirimiyle 198 TL

Kış lastiği kuralına uymama cezası 766 TL; erken ödeme indirimiyle 574.5 TL

Sahte ya da başka bir araca ait plaka takma cezası 6.129 TL; erken ödeme indirimiyle 4.596,75 TL

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift/spin atma cezası 6.141 TL; erken ödeme indirimiyle 4.605,75 TL,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanma cezası 6.333 TL; erken ödeme indirimiyle 4.749,75 TL

TRAFİK CEZASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Trafik polislerinin kestiği trafik cezalarının makbuzu anında sürücülere teslim edilir. Ancak MOBESE gibi dijital kanallar aracılığıyla kesilen cezalar 3-7 iş günü içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünün sistemine düşer. Sisteme düşmesinden sonra 10-30 gün arasında kişilerin adresine ulaşır. Trafik cezalarının erken ödeme indirimi süresi cezanın kesim tarihinden sonraki 15 gün olarak belirlenmiştir.

Kişilerin üzerine kayıtlı olan araçlarına trafik cezası kesilip kesilmediğini öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)" sayfasına girmesi yeterlidir.

TRAFİK CEZASI ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Trafik cezaları anlaşmalı bankaların şubeleri veya dijital bankacılık uygulamaları üzerinden ödenebilir. Gelir İdaresi Başkanlığının resmi sitesi ve e-Devlet kapısı da trafik cezalarının ödenmesi için online yöntemler olarak belirlenmiştir.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR?



Araca kesilmiş olan trafik cezası ödeme işlemi için e-Devlet sisteminden veya Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yararlanabilirsiniz. e-Devlet üzerinden ödeme yapmak isteyenler hizmetler bölümünden Gelir İdaresi Başkanlığı bölümünden ceza ödeme sekmesine girmelidirler. Bu kısıma girdikten sonra otomatik olarak GİB resmi internet sitesi üzerine yönlendirilmiş olursunuz. Açılan sayfada sizin T.C. kimlik numaranız ve size ait olan aracın plakası ile bağlı bulunduğu vergi dairesi bilgileri çıkar. Bunlar dışında istenen bilgileri de girerek sorgulama işlemi yapabilir ve sonrasında size ait olan trafik cezasını görebilir ve kredi kartınız aracılığı ile ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



TRAFİK CEZASINA İTİRAZ!



Kesilmiş olan bazı trafik cezaları, bir hata sonucu kesilmiş olabilir. Bu gibi durumlar karşısında da adınıza kesilmiş trafik cezasının gerçekten haksız kesildiğini düşünüyorsanız itiraz dilekçesi yazmanız gerekmektedir. İtiraz dilekçesini yazdıktan sonra ise bu dilekçeyi ilgili birime göndermelisiniz. Gönderilen itiraz dilekçelerine en geç iki ay içinde cevap verilmektedir.



TRAFİK CEZASI ÖDEME SÜRESİ

Trafik cezalarının ödenmesi için 30 gün müddet verilmektedir. Eğer trafik cezası size bildirildiği tarih itibariyle 15 gün içinde tamamen ödenirse trafik ceza miktarında % 25 oranında indirim uygulanır. Erken ödeme ile cezanın dörtte birini ödemekten kurtulabilirsiniz.