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    • 15.06.2020 18:28
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    Son dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı | BIST 100 son durum

    'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 0,25 değer kaybıyla 109.555,95 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile spor oldu.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 109.555,95 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 279,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile spor oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle küresel risk iştahının azaldığını söyledi.

    Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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