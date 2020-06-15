Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde oturan Mustafa Çalıksoy, 16 yıl önce Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiraladığı arazisine 4 koyun aldı. O dönemden bu yana besicilik yapan Çalıksoy, 16 yılda 4 olan koyun sayısını 800'e yükseltti.

Çalıksoy, ailesinin geçimini yetiştirdiği koyunlar ile sağlıyor. Çalıksoy'u ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bölgenin koyunculuğa elverişli olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgenin koyunculuğa elverişli olması işletmenizde koyunlarınızı gündüz otlatıp gece içeri almanızı sağlıyor. Bu da çiftçimizin maliyetini düşürüyor. Tesislerimizi ziyaretim sonucu bütün bu sürece baktığımda böyle tesislerin ilimizde olduğunu görmekten mutluyuz." dedi.