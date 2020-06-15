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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 18:40
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    • 15.06.2020 18:40
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    4 dan 800'e çıktı

    Ticarette büyük bir başarı hikayesi... 'de, 4 ile besiciliğe başlayan , 16 yıl yılın ardından 800 koyunun yetiştiriciliğini yapıyor.

    4 iken 800 oldu

    Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde oturan , 16 yıl önce Milli Emlak Müdürlüğü'nden kiraladığı arazisine 4 aldı. O dönemden bu yana yapan Çalıksoy, 16 yılda 4 olan koyun sayısını 800'e yükseltti.

    Çalıksoy, ailesinin geçimini yetiştirdiği koyunlar ile sağlıyor. Çalıksoy'u ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü , bölgenin koyunculuğa elverişli olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgenin koyunculuğa elverişli olması işletmenizde koyunlarınızı gündüz otlatıp gece içeri almanızı sağlıyor. Bu da çiftçimizin maliyetini düşürüyor. Tesislerimizi ziyaretim sonucu bütün bu sürece baktığımda böyle tesislerin ilimizde olduğunu görmekten mutluyuz." dedi.

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