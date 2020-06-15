İş kurana hibe arttı: Engelliye 65 bin TL

Gİrişimci engellilere destek artırıldı. Kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe destek tutarı 65 bin liraya yükseltilirken, yeni dönem başvuruları alınmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2014'ten bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini, bu kapsamda 2 bin 291 engellinin iş kurma projesine 96 milyon 944 bin lira hibe desteği sağladıklarını belirtti. 50 bin lira olan hibe destek tutarının 65 bin liraya yükseltildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, bu imkandan yararlanmak isteyenlerin projeleriyle 17 Temmuz'a kadar başvurmaları gerektiğine dikkati çekti.
NASIL BAŞVURULACAK?
Proje sunmak isteyenler, 'www.iskur.gov. tr' adresinde 'Duyurular' bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri, 17 Temmuz'a kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.
NASIL BAŞVURULACAK?
Proje sunmak isteyenler, 'www.iskur.gov. tr' adresinde 'Duyurular' bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri, 17 Temmuz'a kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.