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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 Gazete
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    İş kurana hibe arttı: Engelliye 65 bin TL

    Kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği 50 bin liradan 65 bin liraya çıkarıldı. 2020 yılı 2. dönem destekleri için başvurular da başladı. Proje sunmak isteyenler, 'www.iskur.gov. tr' adresinde 'Duyurular' bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri, 'a kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.

    Engelliye 65 bin TL
    Gİrişimci engellilere destek artırıldı. Kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe destek tutarı 65 bin liraya yükseltilirken, yeni dönem başvuruları alınmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2014'ten bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini, bu kapsamda 2 bin 291 engellinin iş kurma projesine 96 milyon 944 bin lira hibe desteği sağladıklarını belirtti. 50 bin lira olan hibe destek tutarının 65 bin liraya yükseltildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, bu imkandan yararlanmak isteyenlerin projeleriyle 'a kadar başvurmaları gerektiğine dikkati çekti.

    NASIL BAŞVURULACAK?
    Proje     sunmak isteyenler, 'www.iskur.gov. tr' adresinde 'Duyurular' bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre hazırlayacakları projeleri, 17 Temmuz'a kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek.
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