Sosyal medyada 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ikinci el otomobil pazarındaki artan fiyatların önüne geçilmesi için ÖTV indirimi yapılacağı iddia edildi. Söz konusu ÖTV indiriminin ise yüzde 50 oranında olması iddia edildi. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadığı gibi haberler sadece iddia boyutunda kaldı. Kamu bankalarının sıfır ve ikinci el araç kredisi kampanyalarını açıkladıktan sonra sıfır araçlara ÖTV indirimi gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Sıfır araçlara ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte merak edilenler....
ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KREDİ DESTEK PAKETLERİ OTOMOTİV SEKTÖRÜNE CAN SUYU OLACAK
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini belirterek, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz." dedi.
Erkoç, kamu bankaları tarafından açıklanan avantajlı kredi destek paketlerinin tüm sektörleri olumlu etkileyeceğini söyledi. Yerli üretim sıfır otomobillerde 0,49 ve 0,69 faizle kredi verileceğini, ikinci el otomobil alımlarında ise 0,82 faiz oranı uygulanacağını anımsatan Erkoç, kredilerde 60 ay vade ve 6 ay öteleme seçeneklerinin de yer aldığına dikkati çekti.
Kovid-19 sürecinde otomotiv sektörünün durma noktasına geldiğini aktaran Erkoç, "Sıfır ve ikinci el araçlar için açıklanan avantajlı kredi destek paketleriyle sektörde büyük bir canlanma bekliyoruz. Yeni normal hayatın başlaması ve verilen desteklerle otomotiv sektörü yeniden ayağa kalkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.
2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.
ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.),sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.),çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.
Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.
ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?
Özel Tüketim Vergisi;
- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),
- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),
- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.