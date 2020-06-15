Ev alacaklar dikkat! Evim olsun derken sanık olabilirsiniz!

TAPUYA BAKIN İPOTEKLİ HACİZLİ EV ALMAYIN

Evin tapu kaydını ve imar durumunu mutlaka detaylı inceleyin. Eğer tapu kaydı üzerinde haciz ve ipotek varken bu kaydı bilerek taşınmazı satın alırsanız, tapu devri sonrasında bu ipotek ve hacizlerden siz sorumlu olursunuz. Satın aldığınız evi kaybetme riski ile karşı karşıya kalırsınız.

TAPUYA ŞERH DÜŞÜN SORUMLU OLMAYIN

Ev satın alınırken noterden 'düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi' yapıldıktan sonra tapuya şerh olarak işlenirse artık bu şerhten sonra ipotek veya hacizler tüketiciyi bağlamaz. Örneğin evi aldınız, 1 Ocak'ta şerhi koydunuz, 1 Mart'taki işlemlerden artık siz sorumlu değilsiniz. Tüketicilerin satın alma tarihinden sonra konulmuş olan ipotek ve hacizlerin kaldırılması konusunda açmış oldukları davalar da olumlu sonuçlanıyor. İstinaf mahkemeleri bu konudaki kararları kabul ediyor.