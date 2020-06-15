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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 08:59
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    • 15.06.2020 08:59
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    Son dakika: reeskont iskonto ve avans oranlarını düşürdü

    Son dakika haberi... Merkez Bankası (), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını düşürdü. Vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 12.75 ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı da yıllık yüzde 13.75 düzeyindeydi.

    Merkez'den flaş karar! O oranlar düştü
    'nin 13 Haziran tarihli sayısında yer alan Merkez Bankası tebliğinde şöyle denildi:

    "Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9.0, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir."

    Vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanan oranı yıllık yüzde 12.75 ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı da yıllık yüzde 13.75 düzeyindeydi.

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