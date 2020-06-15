Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı günün en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İstanbul serbest piyasada dolar 6,8200 liradan, avro 7,6690 liradan haftaya başladı. Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 6,8350 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7230 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? İşte son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

ALTININ KİLOGRAMI 376 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 200 lira, en yüksek 379 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 376 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 727 milyon 972 bin 467,75 lira, işlem miktarı ise 1.967,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 734 milyon 32 bin 771,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

ASYA BORSALARI HIZLI GERİLEDİ

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişle artan ikinci dalga endişeleri ve makroekonomik verilerin beklentilerinin altında kalmasının oluşturduğu tedirginlikle pay piyasalarında düşüşler görüldü.

Çin'in Pekin kentinde son günlerde Kovid-19 vakalarında ani artış görülürken, yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alındı ve tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.

Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan sanayi üretim verisi mayısta yıllık yüzde 4,4 artarak yüzde 5'in üzerinde olan beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5 gerileyerek 21.531 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 107,4 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 düşüşle 33.083 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kayıpla 23.758 puan seviyesinde bulunurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 2.890 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,8 azalışla 2.031 puandan günü tamamladı.

AVRUPA BORSALARI SERT DÜŞÜŞLE AÇILDI

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleriyle haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 346 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,7 azalışla 11.633 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,2 düşerek 5.974 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,9 değer kaybederek 7.084 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 gerileyerek 4.707 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,6 azalarak 18.398 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 0,1 değer kaybederek 1,1240, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 azalarak 1,2490 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış ve açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının oluşturduğu tedirginlikle piyasalarda risk algısının yükseldiğini ifade etti.

Salgına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini kaydetti.