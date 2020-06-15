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    • 15.06.2020 20:06
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 0,25 değer kaybıyla 109.555,95 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 0,25 değer kaybıyla 109.555,95 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alkim Kimya 14,15 12,87 9,95
    Karsan Otomotiv 2,23 2,03 9,85
    Albaraka Türk 1,55 1,47 5,44
    Global Yatırım Holding 3,93 3,75 4,80
    Güneş Sigorta 4,35 4,17 4,32
    Sasa Polyester 10,73 10,31 4,07
    Özak GMYO 3,50 3,37 3,86
    Koza Madencilik 12,74 12,27 3,83
    Selçuk Ecza Deposu 8,82 8,50 3,76
    Ülker Bisküvi 24,16 23,48 2,90
    Ege Endüstri 601,90 585,00 2,89
    MLP Sağlık 18,51 18,01 2,78
    Eczacıbaşı İlaç 6,00 5,85 2,56
    Enka İnşaat 5,70 5,57 2,33
    İpek Doğal Enerji 14,19 13,87 2,31
    Eczacıbaşı Yatırım 13,49 13,21 2,12
    Aksigorta 6,69 6,57 1,83
    Tümosan Motor ve Traktör 6,64 6,53 1,68
    Çelebi 80,10 78,80 1,65
    Kerevitaş Gıda 4,35 4,28 1,64

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 15 Haziran BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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