Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Haziran'ı yüzde 0,25 değer kaybıyla 109.555,95 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,15
|12,87
|9,95
|Karsan Otomotiv
|2,23
|2,03
|9,85
|Albaraka Türk
|1,55
|1,47
|5,44
|Global Yatırım Holding
|3,93
|3,75
|4,80
|Güneş Sigorta
|4,35
|4,17
|4,32
|Sasa Polyester
|10,73
|10,31
|4,07
|Özak GMYO
|3,50
|3,37
|3,86
|Koza Madencilik
|12,74
|12,27
|3,83
|Selçuk Ecza Deposu
|8,82
|8,50
|3,76
|Ülker Bisküvi
|24,16
|23,48
|2,90
|Ege Endüstri
|601,90
|585,00
|2,89
|MLP Sağlık
|18,51
|18,01
|2,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,00
|5,85
|2,56
|Enka İnşaat
|5,70
|5,57
|2,33
|İpek Doğal Enerji
|14,19
|13,87
|2,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,49
|13,21
|2,12
|Aksigorta
|6,69
|6,57
|1,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,64
|6,53
|1,68
|Çelebi
|80,10
|78,80
|1,65
|Kerevitaş Gıda
|4,35
|4,28
|1,64