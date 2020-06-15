7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlar için Temmuz zam ayı olacak. Memurlara yüzde 4 zam ve ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, zam oranı fark ile yüzde 4.57'ye ulaşırken, bu artış pek çok kesimin gelirine etki edecek:
● Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 677 liraya yükselecek.
● Eş yardımı 347,17, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,38, üstü için 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 499,93 lira alacak.
● En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 782 liraya çıkacak.
● Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 596, uzman olmayanlarda bin 985 liraya ulaşacak.
● 65 yaş aylığı 703,56 liraya çıkacak.
● Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 561,62, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 842,44 liraya yükselecek.
● Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 527 liraya ulaşacak.
2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTELERİ
2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTELERİ
2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTELERİ
2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTELERİ