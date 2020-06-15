7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlar için Temmuz zam ayı olacak. Memurlara yüzde 4 zam ve ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, zam oranı fark ile yüzde 4.57'ye ulaşırken, bu artış pek çok kesimin gelirine etki edecek:

