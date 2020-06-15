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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 Gazete
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    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur lı güncel maaşı ne kadar olacak?

    ’da memur maaş katsayısındaki artış 7.2 milyonun kazancını yükseltecek. Memurlardan lere, yaşlılardan engellilere, evde yakınına bakanlara kadar pek çok kesimin yeni gelirinin ipuçları geldi. Peki, güncel emekli maaşları ne kadar olacak? yardımı, engelli aylığı ve emekli doktor maaşları ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    Milyonlar için Temmuz zam ayı olacak. Memurlara yüzde 4 zam ve ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, zam oranı fark ile yüzde 4.57'ye ulaşırken, bu artış pek çok kesimin gelirine etki edecek:
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    ● Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 677 liraya yükselecek.
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    ● Eş yardımı 347,17, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,38, üstü için 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 499,93 lira alacak.
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    ● En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 782 liraya çıkacak.
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    ● Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 596, uzman olmayanlarda bin 985 liraya ulaşacak.
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    ● 65 yaş aylığı 703,56 liraya çıkacak.
    ● Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 561,62, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 842,44 liraya yükselecek.
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    ● Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 527 liraya ulaşacak.
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTELERİ
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTELERİ
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTELERİ
    7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞI LİSTELERİ
    Haberler Ekonomi 7.2 milyona yeni maaş | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur zamlı güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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