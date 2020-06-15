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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 22:11
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    • 15.06.2020 22:11
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    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur ? Zamlı maaşlarla...

    2020 yılının ikinci yarısında alacağı zamlı maaşı öğrenmek isteyen milyonlarca emekli "SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları kaç TL olacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu bağlamda veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur ? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    Temmuz ayı için geri sayım devam ederken zamlı emekli maaşları da gündemdeki yerini koruyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

    SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    EN ÇOK 6 BİN 304 TL

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 çıktı.

    Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı.
    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    Bu doğrultuda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.
    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    TAKVİM MAAŞLARI HESAPLADI

    TAKVİM, yüzde 4.57'lik artışa göre yeni maaşları hesapladı. Tabloya bakan emekliler, yeni maaşları konusunda fikir sahibi olacak.
    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

    Haberler Ekonomi O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...
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