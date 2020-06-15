O tarih iyice yaklaştı! Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? Zamlı maaşlarla...

Temmuz ayı için geri sayım devam ederken zamlı emekli maaşları da gündemdeki yerini koruyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.