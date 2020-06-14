Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi? Kısmı çalışmaya gelir vergisi istisnası!

Edinilen bilgilere göre, ilgili bakanlıkların üzerinde çalıştığı ve kısa sürede yasalaşması beklenen paketle, Türkiye'de bugüne kadar hazırlanmış tüm paydaşlara dokunan, en geniş kapsamlı istihdam düzenlemesi yapılmış olacak.

Söz konusu paketle süresi 17 Temmuz'da dolacak işten çıkarma yasağı, 3 ay daha uzatılacak ve bu süreyi uzatma yetkisi, Cumhurbaşkanı'nda olacak.