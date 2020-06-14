TİS ERTELENMİŞTİ?

Mart ayında Türkiye 'de görülen korona pandemisi sonrası geçtiğimiz ay bir karar alındı ve toplu sözleşme görüşmeleri ertelendi. 3 aylığına ertelenen TİS görüşmeleri 2020 yılının ikinci yarısına kaldı. Belediyelerde çalışan işçiler için 30 Haziran 2020 günü , diğer kurumlarda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri 31 Ekim 2020 günü sona erecek. Sözleşmeler sona ermeden önce TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Ancak Nisan ayında alınan karar sonrası toplu sözleşme görüşmeleri Temmuz ayına kadar ertelendi.

Normalleşmenin başlaması sonrası TİS görüşmelerinin erken başlaması için bir karar alınır mı bilinmez ancak Temmuz ayından önce TİS görüşmelerinin başlaması beklenmiyor.