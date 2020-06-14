Son dakika güncel çeyrek, yarım altın fiyatları ve güncel uzman yorumları! Altın fiyatları yeni haftada ne olacak?

Altın fiyatları yeni haftada ne olacak? Sorusu altın almak isteyen ve yatırım yapmak isteyen herkes tarafından en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Altın piyasasında, en düşük 380 bin 200 lira, en yüksek 381 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.732 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, global ekonomi ve yeni tip corona virüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 368 bin 407,06 lira, işlem miktarı ise 729,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 276 milyon 439 bin 310,94 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kule Yetkisi Müessese, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 378.700,001.730,00

En Düşük 380.200,001.730,40

En Yüksek 381.500,001.736,60

Kapanış 381.500,001.736,15

Ağırlıklı Ortalama 380.865,421.733,69

Toplam İşlem Hacmi (TL) 271.368.407,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 729,24

Toplam İşlem Adedi 24

Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

ALTIN İÇİN DİKKATLER DOLAR ENDEKSİNDE

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın alacaklara kritik uyarılarda bulundu. Özsoy, "Piyasalarda hakim olan iyimser hava sonrasında şu günlerde en ufak bir haberin bile yüksek dalgalanmalara sebebiyet verdiği ve yatırımcıların dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz. Güvenli varlıklara yönelişin devam ettiğini, borsa endeksleri ve tahvil fiyatlarının seyrinden görebiliyoruz." dedi.

Özsoy, "Ons altın tarafında ana trendin yukarı yönlü olduğu söyleyerek düşüşler halinde 1.713 dolar seviyesine dikkat çekiyoruz. Bu seviyenin altına inmesi halinde 1.671 dolara doğru bir kanal açılabilir, ancak bu da uzun süreli olmayacaktır. Bu görüşümüzü desteklemek için ons altının 2 ay önce sert bir yükseliş ile geldiği 1.730 dolar seviyesinden bugüne kadar izlediği dalgalı seyirde 1.700 doların altını gördüğü günler olsa da her seferinde toparlanarak 1.730 dolar seviyelerine yükseliş gösterdiğini ve 1.720 dolarda destek bulduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

ALTIN ALMAK İÇİN BİR FIRSAT!

Özsoy "Gram altının da 365 TL seviyelerinin alım için fırsat seviyeleri olduğunu söylerken, hep bu analizlerden yola çıktık. Nitekim bir haftada yüzde 4 gibi bir artış göstererek yine 380 TL seviyelerine geldi. ABD Başkanı Trump'ın seçim turlarına başlaması ile eğer kuvvetli bir destek havası esmeye başlarsa ve Dolar Endeksi yükselişe geçerse, dolar/TL kurunda da yükselişler gözlemlenebilir ve bu da gram altını 380 TL üzerine çıkarabilir" şeklinde konuştu.

"PARA ARZININ ARTMASI ALTINA YARIYOR"

Güvenli limanlara talepteki asıl nedenin para arzının artmasıyla mevcut paraların değerinin düşmesine neden olduğunu ve paralara olan güveni azaltmasına bağlayan Bal, merkez bankalarının ekonomiyi destekleyen tarafta kalmasının devam etmesi durumunda altında fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sürmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Teknik olarak incelendiğinde ise, altının onsunda son dönemde gerçekleşen sıkışmanın yukarı yönlü kırılmasının daha muhtemel olduğunu ifade ederek ilerleyen zamanlar için altının onsunda 1800 dolarlı fiyatların çok uzak bir ihtimal olmadığını sözlerine ekledi.