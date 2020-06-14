BİM-A101-ŞOK bu hafta babalar günü aktüel ürünler indirimi önümüzdeki hafta oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi 2020 yılı Babalar Günü 21 Haziran 2020 günü kutlanacak. Babalar günü için geri sayımda son günlere girilirken Bim ile A101 marketlerden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 18-19 Haziran 2020 günlerinde birçok üründe indirime gidileceğine yer verildi. Biz de bu yazımızda Bim ile A101 marketlerin bu hafta yapacağı indirimlere yer verdik.