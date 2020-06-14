BİM-A101-ŞOK bu hafta babalar günü aktüel ürünler indirimi önümüzdeki hafta oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi 2020 yılı Babalar Günü 21 Haziran 2020 günü kutlanacak. Babalar günü için geri sayımda son günlere girilirken Bim ile A101 marketlerden açıklama geldi. Yapılan açıklamada 18-19 Haziran 2020 günlerinde birçok üründe indirime gidileceğine yer verildi. Biz de bu yazımızda Bim ile A101 marketlerin bu hafta yapacağı indirimlere yer verdik.
A101 18 HAZİRAN İNDİRİMLERİ
HI-LEVEL 55″ Ultra HD Smart Led TV 2699 TL
Toshiba 43″ FullHD Smart Led TV 2299 TL
Amazfit Bip Akıllı Saat 359 TL.
GoSmart USB Kablo çeşitleri 9,95 TL.
WD 1TB Harici Hard Disk 329 TL
Microsoft PY9 Kablosuz Klavye + Mouse Set 179 TL.
Piranha Bluetooth Nostalji Pikap 199 TL.
2 yıl garantili Taç El Blender Seti 129 TL.
Fantom Carbon Dikey Süpürge 139 TL
Kiwi El Mikseri 59,95 TL.
Xiaomi Mijia M365 Pro Katlanabilir Elektrikli Scooter 3999 TL.
Büyük Boy Işıklı Scooter 179,95 TL.
26 Jant Bisiklet 429,95 TL.
Işıklı Paten 95 TL.
Masa tenisi Seti 12,95 TL.
Ahşap Kaykay 69,95 TL.
Spor Eldiveni 17,95 TL.
Oyuncak Sallanan At 54,95 TL.
Lisanslı Uçurtma çeşitleri 9,95 TL.
İki Kişilik Çadır 109,95 TL.
Şişme Şezlong 79,95 TL.
Gölgelikli Salıncak 269,95 TL.
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 42,95 TL.
Kamp Taburesi 10,95 TL.
İki Kişilik Ahşap Kollu Piknik Koltuğu 119,95 TL
Bay Omuz Askılı Çanta 12,95 TL.
Bay Kemer 9,95 TL
Quartz Bay Kol Saati çeşitleri 34,95 TL.
Loock's Büyük Boy Valiz 99,95 TL.
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL.
3'lü Zigon Sehpa 89,95 TL.
Katlanabilir Masa 75 TL.
Yer Sofrası 45 TL.
Hamur Leğeni 6,95 TL.
Rooc Hamur Şekillendirici Rulo 4,95 TL.
Duş Seti 14,95 TL.
Ahşap Figürlü Kapı Stoperi 2,95 TL.
Çok Amaçlı Çocuk Sehpası 14,95 TL.
Silk&Blue Yetişkin Erkek Bermuda Takım 24,95 TL.
Silk&Blue Bay Patik Çorap 5,95 TL.
Silk&Blue Bay Modal Boxer 12,95 T
Bay Yazlık Kasket 11,95 TL.
Bayan Kolsuz Atlet-Şort Takımı 19,95 TL.
Bayan İnce Askılı Gecelik 19,95 TL.
Kız Çocuk Kolsuz Atlet-Şort Takımı 21,95 TL.
Kız Çocuk İp Askılı Elbise 17,95 TL.
Kilim 29,95 TL
Masa Örtüsü 19,95 TL.
Silikon Yastık 12,95 TL.
Çift Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL.
Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 19,95 TL
BİM İNDİRİMLERİ 19 HAZİRAN 2020
Kiwi Çay Makinesi 129 TL
Kumtel Cam Ankastre Set 1099 TL
Singer Dikiş Makinesi 429 TL
Tefal Buharlı Ütü 219 TL.
Casio Erkek Kol Saati 139 TL.
Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu 19,90 TL.
LCD Ekran Temizleyici Set 12,90 TL
Hometech Tablet Bilgisayar 649 TL
Oyuncak Polis Seti 19,90 TL.
Oyuncak Garaj Seti 19,90 TL.
Oyuncak Yiyecek Seti 14,90 TL.
Römorklu Traktör 14,90 TL.
Oyun Hamuru Seti 12,50 TL.
Neşeli Evim 19,90 TL.
Köpük Çıkarıcı Asa 3,95 TL.
Magnetli Oyunlar 12,50 TL.
Lisanslı Top 6,95 TL.
Akıllı Hayvanlar Okuyabiliyorum Serisi Kitaplar 1 TL.
Koparmalı Boyama Kitabı 3,95 TL
26 Jant Amortisörlü Bisiklet 399 TL.
Camp 16 Jant Bisiklet 259 TL.
Chef's Granit Efektli Tava 32,90 TL.
Chef's Kızartma Tenceresi 39,90 TL
Desenli Su Bardağı 6,50 TL.
Seramik 2'li Kayık Tabak 22,50 TL.
Seramik Sunum Tabağı 9,95 TL.
Çiğ Köfte Tepsisi 19,90 TL.
Kızartma Kevgiri 6,95 TL
Philips Epilatör 109 TL.
Fakir 3 Touch 59,90 TL.
Heifer Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL.
Voit Vücut Analizli Smart Baskül 59,90 TL.
Bambu Kirli Sepeti 49,90 TL.
Örgü Desenli Girdap Çöp Kovası 13,90 TL.
Saplı Faraşlı Fırça 8,95 TL.
Tablet Bop Temizlik Seti 49,90 TL
Polo Yaka Kadın Elbise 27,90 TL.
Erkek Şort 17,90 TL.
Erkek Tişört 9,95 TL.
Kadın Deniz Şortu 15,90 TL
Lisanslı Çocuk Şort Takımı 19,90 TL
Çocuk Elbise 16,90 TL.
Kadın Baskılı Terlik 12,90 TL.
Kız Çocuk Sandalet 16,90 TL
Dijital Halı 59,90 TL.
Trend Banyo Paspası 37,50 TL.
Welsoft Ayak Havlusu 6,95 TL.
Nakışlı El Havlusu 4,50 TL.
Jakarlı Banyo Havlusu 19,90 TL.
Jakar Yaka Bornoz 64,90 TL
3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL.
Çok Amaçlı Dolap 229 TL.
Aynalı Lavabolu Banyo Dolabı 299 TL.
Piknik Masası Seti 189 TL.
Sandalye 59,90 TL.