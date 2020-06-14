Türk Telekom Türkiye genelinde personel alımlarına devam ediyor. Türk Telekom personel alım ilanlarına başvuru yapacak adaylarda bazın şartlar arıyor. Türk Telekom'un alım yapacağı kadrolar ve ilan detayları sayfamızda verdik. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ÜZERİNDEN TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMLARI YAPACAK

Türk Telekom kariyer ilanlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&ckw=t%C3%BCrk%20telekom

Çağrı Merkezi Personeli

- Diksiyonu düzgün,

- En az lise mezunu,

- 18-35 yaşları arasında,

- Telefonda etkili iletişim kurabilen,

- İkna ve analiz yeteneğine sahip,

- Vardiyalı çalışmaya uyum gösterebilecek,

- MS Office programlarını kullanabilen,

- İş kalitesini ön planda tutarak, hedef odaklı çalışabilen,

- İç motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas,

- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

Veri Merkezi Altyapı Operatötü Teknikeri (Enerji/Soğutma)

En az 5 yılı Kritik Tesis ve/veya Veri Merkezlerinde olmak üzere, 10 yıllık ispat edilebilir tecrübe sahibi

- Veri Merkezi elektrik sistemleri, elektrik üretim ve dağıtımı, jeneratör, pano, OG, AKÜ, topraklama ve/veya soğutma sistemleri (chiller, HVAC vb) işletmesi veya bakımı konusunda bilgi sahibi

- Yapısal kablolama kurulum ve işletimi konusunda tecrübeli

- Yangın algılama ve söndürme sistemleri, işletme ve bakımı hakkında bilgi sahibi

- Bina yönetim Sistemlerinde (SCADA vb) tecrübeli

- Elektronik kontrol Sistemleri hakkında tecrübe sahibi

- Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine, İklimlendirme ve Soğutma bölümlerinin birinden mezun

- 7/24 vardiyalı operasyon tecrübesi olan

- Askerliğini tamamlamış veya muaf

- Microsoft Ofis uygulamalarında tecrübe sahibi

- B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi

İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?

İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.

İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).

İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.